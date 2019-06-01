محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
ظهرت، اليوم السبت نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة الإسماعيلية بعد أن اعتمدها اللواء المحافظ حمدى عثمان، بنسبة نجاح 37. 80%.
وأعلن الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 21720 طالبًا وبلغ عدد الحضور للامتحانات 21477 وعدد الناجحين 17261.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بعد اعتمادها رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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