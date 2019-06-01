بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بعد اعتمادها رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

ظهرت، اليوم السبت نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة الإسماعيلية بعد أن اعتمدها اللواء المحافظ حمدى عثمان، بنسبة نجاح 37. 80%.

وأعلن الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 21720 طالبًا وبلغ عدد الحضور للامتحانات 21477 وعدد الناجحين 17261.

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