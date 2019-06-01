ضبط 125 طُربة حشيش بحوزة عاطل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية عاطل حال إستقلاله سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.
البداية عندما اشتبه رجال الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحرواي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، في عاطل، 35 عام، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، حال إستقلاله سيارة ملاكي.
بتفتيش السيارة عثر بحوزته على 125 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15,625 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
بمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيله الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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