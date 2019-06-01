نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بنسبة نجاح 80 %

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

اعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، بنسبة نجاح 37, 80% وتفوقت الفتيات بـ 13 مكرزا متقدما أمام خمس فتيان في العشر الأوائل .

وأعلن الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 21720 طالب وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 21477 طالب وعدد الناجحين 17261طالب، طالبا علي العشر الأوائل من الحاصلين على نفس مجموع درجات الأوائل.

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام شمل:"منار حمدي علي علي من مدرسة مكة المكرمة الأول، ورشدي السيد خليفة السيد مدرسة الطائف الرسمي لغات الأول مكرر، وندي مصطفي محمد حسين مدرسة أبو الخيطان بأبو صوير" الأول مكرر"، ورؤي محمد السيد علي، مدرسة مكة المكرمة " الثاني، ومريم صالح مصطفي من مدرسة عبد الزملوط الثاني مكرر و معتصم سالم أحمد دياب مدرسة مكة المكرمة، ومحمد حسن السيد شبراوي مدرسة اتل الرسمية لغات".

بالإضافة إلى :"رنا أحمد سيد صادق مدرسة هيئة قناة السويس عربي، سارة وسيم سليمان محمد موسي مدرسة عمر شاهين، مريم السيد عبد الله محمد شلبي مدرسة المجمع التعليمي، مارينا راضي فرح الله عطيه مدرسة فايد الإعداداية بنات، بسملة عبد أحمد حماية مدرسة العبور بنات، أحمد محمد أحمد مدرسة عثمان أحمد عثمان، نانسي ناجي زكي حناوي مدرسة القنطرة غرب بنات، عمر شريف إبراهيم عبده المجمع التعليمي ، سلمي طارق فريد محمد" .