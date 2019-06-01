نصر الله: السعودية في موقع ضعف وقمم مكة استغاثة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن القمم العربية والإسلامية والخليجية التي انعقدت في مكة المكرمة "استغاثة سعودية" تؤكد ضعفها أمام جماعة الحوثيين.

وذكر نصر الله في كلمة ألقاها أمس الجمعة أثناء مهرجان "نحو القدس" المقام في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن قمم مكة الثلاث الطارئة تشكل مؤشرا على أن الحرب ضد إيران في المنطقة لن تندلع،

معتبرا ذلك دليلا على أن السعودية "لا تجد أي حل أمام الصواريخ اليمنية".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعا إلى قمم مكة لإغاثة سلطات بلاده من "نتيجة التطور اليمني"، واصفا إياها "قمم استغاثة سعودية"، وتابع: " والسعودية ليست في موقع

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قوة، بل في موقع ضعف وارتباك ووهن".

ودان نصر الله موقف وفد الحكومة اللبنانية في قمة مكة العربية، مشددا على أن هذا الموقف "غير مقبول ومرفوض ومدان ولا يعبر عن موقف لبنان، بل يعبر عن موقف الأشخاص المشاركين (في القمة) والأحزاب التي يمثلونها".

ودعا نصر الله كل من دان هجوم الحوثيين على خط أنابيب النفط الرئيسي في السعودية الشهر الماضي إلى "النظر إلى وجوههم في المرآة"، محملا تلك الدول المسؤولية عن التورط في جرائم حرب باليمن.