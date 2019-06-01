محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب

من جانبه، قال مسئول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".

يشار إلى أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة. اليوم السبت، أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكبوقود عليها.من جانبه، قال مسئول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".يشار إلى أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

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