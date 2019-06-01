رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تحرص على العمل مع الدول الإسلامية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، دفع التعاون العملي والحوار بين الحضارات، والعمل معا لخلق مستقبل أفضل للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي والمساهمة في دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة (مكة المكرمة) بالسعودية.
وقال بينج - في رسالته - إن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزا للتضامن بين الدول الإسلامية، معربا عن تقديره للمساهمات التي
وأضاف أن الصين تولي اهتماما بالغا بعلاقاتها الودية مع الدول الإسلامية، وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسرا مهما للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي.
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