رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تحرص على العمل مع الدول الإسلامية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، دفع التعاون العملي والحوار بين الحضارات، والعمل معا لخلق مستقبل أفضل للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي والمساهمة في دفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة (مكة المكرمة) بالسعودية.

وقال بينج - في رسالته - إن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزا للتضامن بين الدول الإسلامية، معربا عن تقديره للمساهمات التي

تقدمها المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاما، مضيفا أن الصين والدول الإسلامية تتمتعان بعلاقات ودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وصداقة عميقة، فضلا عن دعم متبادل وتعاون مخلص.وأضاف أن الصين تولي اهتماما بالغا بعلاقاتها الودية مع الدول الإسلامية، وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسرا مهما للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي.