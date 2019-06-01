أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.
وكان ترامب الذي يتبع الحزب الجمهوري قد كتب علىتويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في فلوريدا".
وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية عام 2020.
ورد الرئيس ترامب بشكل ساخر على ترشح بايدن، وقال في تغريدة: "مرحبا بـ(جو النائم) في السباق. آمل فقط أن يكون لديك الذكاء الذي طالما كان مشكوكاً فيه لشن حملة تمهيدية ناجحة. سيكون أمرا سيئا. سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمجنونة. ولكن إذا فعلتها، فسوف نتقابل في جولة البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يسخر من منافسه في السباق الرئاسي لولاية ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.