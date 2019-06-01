أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) العثور على 95 مقبرة قديمة في حرم جامعة (تسينجهوا) ببكين، تعود إلى نحو 650 عاما.
وذكرت السلطات - في بيان اليوم السبت - أنه تم العثور على المقابر، التي يعتقد أنها تنتمي إلى مدنيين من أسرة مينج الإمبراطورية (1368-1644) وأسرة تشينج الإمبراطورية (1644-1911) في منطقة كان من المقرر بناء مبنى جديد بها
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين اكتشاف نصب حجري يعود إلى أسرة تشينج (1644-1911) في المقاطعة ، حيث يبلغ ارتفاعه 190 سم وعرضه 70 سم وسمكه 22 سم.. ويعتقد أن النصب يعود إلى صاحب المقبرة الذي كتبت قصة
وفي مقاطعة (هيلونجيانج) شمال شرقي الصين، أعلن معهد التراث الثقافي بالمقاطعة اكتشاف 18 موقعا أثريا قديما تغطي نطاقا واسعا من الحقب التاريخية قرب نهر سويفن الذي يمر بالمقاطعة.
وتغطي المواقع عددا من الحقب التاريخية، بينها العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي علاوة على أُسر لياو (916-1125) و جين (1115-1234) و يوان (1271-1368) و مينغ (1368-1644) و تشينج (1644-1911).
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: اكتشاف 95 مقبرة تعود إلى 650 عامًا في جامعة ببكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.