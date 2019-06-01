6 زلازل تهز ألبانيا وتسفر عن إصابات وأضرار

ضربت 6 زلازل مناطق بجنوب شرق ألبانيا اليوم، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل بحسب السلطات في ألبانيا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خمسة أصيبوا عندما انهار منزل في حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه كان على عمق 14 كيلومترا تلاه زلزال خر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومتراً فيما استمرت الهزات الأقل قوة على الحدود مع شمال اليونان.

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