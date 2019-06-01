كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على سفينة قديمة في خليج المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف علماء أمريكيون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في 16 مايو/ آيار، أثناء اختبار معدات جديدة في خليج المكسيك، سفينة قديمة في القاع.

يذكر التقرير أنها بقايا سفينة شراعية خشبية من منتصف القرن التاسع عشر. يبلغ طول السفينة حوالي 37.8 مترًا، ويعتقد الخبراء أنهم اكتشفوا سفينة شراعية أو شراعية حربية، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد إلى أي دولة تنتمي. يوجد على عجلة القيادة للسفينة النقش "2109"، والذي يمكن أن يساعد في تحديد أصل السفينة.

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تمكنت كاميرات المركبات، التي غاصت إلى الأعماق، من التقاط العديد من القطع الأثرية من النحاس والحديد. ومع ذلك، لم يتم العثور عليها أثناء الغوص.

ويعتقد الخبراء أن السفينة غرقت بسبب الحريق، لأن بعض الأجزاء عليها آثار حرق.