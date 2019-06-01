محامو المشتكيات في قضية بوعشرين يحاولون نسف ندوة تفضح خروقات القضية

كعادتهم، حاول محامو المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين نسف الندوة التي تنظمها، أمس الجمعة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرباط، لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

ونفذ المحامون، وبينهم عبد اللطيف زهراش ومحمد الهيني والحبيب حاجي ومحمد كروط، وغيرهم، إنزالا خلال فعاليات الندوة حيث تطاولوا على خديجة الرياضي، مسيرة الجلسة، كما حاولوا تناول الكلمة عنوة، رافضين القبول بالوقت الممنوح للمداخلات كونه غير كاف.

وتذكر هذه الواقعة، بالواقعة الفضيحة التي نفذها كروط لنسف ندوة عن قضية بوعشرين، في باريس، والتي رصدت فيديوهات الندوة حجم “البلطجة” الذي يسعون به لنسف كل اللقاءات التي تسعى إلى بسط تفاصيل وخروقات قضية بوعشرين.