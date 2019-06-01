اليوم السبت..”جذور” تعلن رسميا توقف جميع أنشطتها

بعد أشهر من تأييد حكم الحل في حقها من طرف محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أعلنت جمعية “جذور” عن وقف أنشطتها.

وقالت الجمعية، في آخر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كل أنشطتها ومشاريعها ستتوقف ابتداءا من اليوم السبت 1 يونيو، مشددة على عزمها التقدم للنقض.

وكان رئيس الجمعية رايموند رحميم بنحايم، قد علق على الحكم الاستئنافي بحل جمعيته، معتبر أن القضاء لم يقم بإلغاء هذا الحكم الذي وصفه بالجائر برغم تقديم الجمعية لمختلف الأدلة، مشددا على أن القضية أثبتت أن “قضايا حرية التعبير وتأسيس الجمعيات مازالت تقابل بالكثير من التسلط في المغرب”.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت شهر أبريل الماضي قرار المحكمة الابتدائية القاضي بحل جمعية “جذور”، مع تصفية ممتلكاتها وفقا لما هو مبين في القانون الأساسي وتحميلها الصائر.

القرار اتخذته المحكمة بعد شكاية قدمها عامل عمالة الدار البيضاء أنفا للوكيل العام في البيضاء من أجل حل جمعية “جذور”، على اعتبار أنها نظمت “نشاطا تضمن حوارات مسيئة إلى المؤسسات وعبرت عن آراء سياسية بعيدة عن الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية”، في إشارة إلى حلقة من برنامج “عشاء الأغبياء” التي جرى تصويرها داخل مقر الجمعية، والتي تخللتها نقاشات همت انتقاد بعض خطابات الملك والقمع المتزايد الذي يستهدف الاحتجاجات في المغرب.