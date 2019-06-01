طقس السبت.. ارتفاع مستمر لدرجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا بكل من السهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتكون سحب غير مستقرة ستعطي أمطارا أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة أحيانا بهبات قوية تحت الرعد والبرد من المحتمل أن تصل شمال الاقاليم الجنوبية، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة أحيانا بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية خلال الصباح والليل، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية إلى شمالية بسايس ومن القطاع الغربي إلى شمالية بالسهول الشمالية والوسطى والشرق وضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى جنوبية بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة غرب سايس والغرب وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل الشياضمة وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و27 درجة بالمرتفعات وطنجة والواجهة المتوسطية، وما بين 27 و34 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 35 و43 درجة بالسايس والسهول الشمالية والوسطى والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط وولماس وسوس والجنوب الشرقي وأقاليمنا الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان بباقي السواحل.