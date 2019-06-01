انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر توضح حقيقة استدعاء السودان سفيره بالدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 11:52 صباحاً - علّقت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، رسمياً، على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره في الدوحة فتح الرحمن علي محمد.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة نشرتها على حسابها بـ"تويتر"، أن الخبر الذي يُتداول حالياً عارٍ عن الصحة، موضحة أن السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة.

وقالت: "لا نعرف مصدر الخبر، ولم ترِدنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية القطرية -كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء، أنباء عن استدعاء السودان سفيره لدى قطر، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

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وسبق هذه الأخبار المفبركة إعلان شبكة "الجزيرة" القطرية أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً يقضي بإغلاق مكتب القناة في الخرطوم.

وذكرت القناة على صفحتها بموقع "تويتر"، أن "السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتباراً من اليوم".

وأوضحت أن ضباطاً في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.

واستنكرت كل من منظمة الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، خطوة المجلس العسكري، معتبرين أنها تهدد حرية الرأي في السودان.