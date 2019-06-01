شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا تتعرض لـ6 زلازل في غضون ساعتين والان مع التفاصيل

ضربت 6 زلازل جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين، السبت، ما أدي إلى إصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بـ5 منازل.

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد 7 دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية.

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ووفق تقارير، استمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.

وذكرت تقارير إعلامية، أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا عندما انهار منزل، في حين قالت السلطات إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه.

وقالت وزارة الدفاع: "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد".