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مقتل وإصابة 24 مسلحاً من طالبان

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قُتل وأصيب 24 مسلحاً من حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، بإقليمي بادغيس وغور شمال غرب البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء السبت.

وذكر فيلق ظفر 207، في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية دعماً للقوات المسلحة الأفغانية في منطقة بالا مورغاب بإقليم بادغيس وشهرك بإقليم غور.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من حركة طالبان وإصابة أربعة آخرين.

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ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

يأتي ذلك وسط تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق إقليمي بادغيس وغور خلال الأشهر الأخيرة.

وغالباً ما ينفذ مسلحو طالبان أنشطة إرهابية في المناطق المضطربة في الإقليمين.

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