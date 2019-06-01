شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دولية ترفض تزويد طائرات إيران بالوقود والأخيرة تشتكي والان مع التفاصيل

قامت إيران برفع شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أميركية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأميركية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية.

وأدت العقوبات الأميركية إلى خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.