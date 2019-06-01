شكرا لقرائتكم خبر عن سر الختم: توافق بشأن التمثيل في المجلس السيادي السوداني والان مع التفاصيل

قال القيادي في قوى نداء السودان محمد سيد احمد سر الختم ان تحالف الحرية والتغيير وافق باغلبية كبيرة على مقترح مناصفة مجلس السيادة ليكون تشكيله خمس مدنيين وخمسة عسكريين على ان تكون الرئاسة دورية.

وذكر سر الختم أن المفاوضات بين الطرفين ستستنأنف اليوم أو غدا على أقصى تقدير لوضع الاتفاق في شكله النهائي

إلى ذلك، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال الساعات المقبلة، بعد توقف دام أسبوع.

و قال المصدر مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام ان الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريباً..

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وتابع بحسب مواقع اخبارية محلية نؤكّد في قوى الحرية والتغيير على التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري ، معتبرا أن المفاوضات هي وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى اتفاقيات تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول تصريحات المصدر.

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالتزامن مع تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى وسط العاصمة الخرطوم ليل الخميس أن «ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد والثوار»، متحدثاً في بيان له عن استغلال عناصر متفلتة للمظاهر الاحتجاجية المشروعة في ميدان الاعتصام.

واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي «ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطراً على الثورة والثوار ومهدداً لتماسك الدولة وأمنها الوطني».