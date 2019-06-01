شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: طهران معزولة والسعودية تقود المنطقة في مواجه التدخلات الإيرانية والان مع التفاصيل

اعتبر مراقبون سياسيون أن القمتين وضعتا إيران أمام مسؤولياتها ووجّهت رسالة شديدة اللهجة للسياسة الإيرانية، بعد أن أوضح البيانان بشكل صريح الدور الإيراني التخريبي في سوريا واليمن ودعمها للميليشيا الحوثية، مؤكدين أن العالم العربي والإسلامي لا غنى له عن دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللذين يشكّلان حجر الأساس في المنطقة.

رسالة حازمة

وقال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ناظر إن القمتين أوجدتا شكلاً جديداً للوضع السياسي والأمني في المنطقة العربية، خصوصاً أن الرسالة كانت حادة ضد النظام الإيراني، مشيراً إلى أن إيران بدت معزولة تماماً.

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وأضاف ناظر وفق صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت : «من الآن فصاعداً عرفت إيران حدود مشاكستها في المنطقة وأنها لن تعود كما كانت في السابق من استغلال أوضاع المنطقة»، موضحاً أن العالم كشف إيران على حقيقتها ولا بد من ردعها على المستويات كافة.

بدوره، أكد المحلل العسكري حاتم الراوي أن القمتين كانتا في الوقت والمكان المناسب، خصوصاً أن السعودية تقود المنطقة في مواجه التدخلات الإيرانية، لافتاً إلى أن الخطر الإيراني لم يعد بالإمكان السكوت عنه بعد كل هذا الخراب.

وأضاف أن الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني من شأنه أن يرسل رسالة إلى إيران التي بدأت تستجدي الحوار مع الدول الخليجية، وربما سنشهد في الأيام القادمة المزيد من الرضوخ الإيراني، داعياً إلى موقف عربي متصاعد ضد الممارسات الإيرانية.