القبض على أربعة 'إرهابيين' في ديالى بينهم محكوم بالإعدام

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والتحرك السريع نحو الأهداف المشخصة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من ٤ عناصر تنتمي لما يسمى بولاية ديالى".



وأضافت المديرية، أن "أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية"، مشيرةً إلى أن عناصر المجموعة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة٤ إرهاب".

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