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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من إنتشال جثة من نهر دجلة لأحد ضحايا العبارة بمدنية الموصل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الجثة تعود لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في قرية طويبة بناحية الشورى جنوب مدينة الموصل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الجثة تعود لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في قرية طويبة بناحية الشورى جنوب مدينة الموصل".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. انتشال جثة من نهر دجلة لاحد ضحايا العبارة في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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