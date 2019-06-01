بالصورة.. انتشال جثة من نهر دجلة لاحد ضحايا العبارة في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من إنتشال جثة من نهر دجلة لأحد ضحايا العبارة بمدنية الموصل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الجثة تعود لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في قرية طويبة بناحية الشورى جنوب مدينة الموصل".

