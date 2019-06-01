نائبة ترفض سياسة فرض المصالح الحزبية على حساب استقرار المحافظات المحررة

وقالت الجميلي في بيان تلقت السومرؤية نيوز نسخة منه، إن "التمني بفرض ارادات التغيير على خلاف ارادة سياسي وجماهير المحافظات المحررة مثل انبار العزة والكرامة وبحجة الاصلاح هو أمر مرفوض ولا يمثل نهج أصلاحي حقيقي"، معربة عن "رفضها سياسة فرض ارادات المصالح الحزبية والشخصية على حساب أستقرار تلك المحافظات".



وأضافت الجميلي، "لندع كل محافظة تدير شؤونها بمن أختاروهم من أبنائها المسؤولين، واذا كنا ندعي حجة الاصلاح فعلينا أن تتوحد رؤى وأهداف سياسيين المحافظات المحررة لتهتم بأعمار المحافظات وأعادة بناها التحتية وأن نعيد كرامة أبنائها بارجاعهم الى مناطقهم وأن نهتم بانصاف المظلومين من أبنائها الذين أخذوا بجريرة الارهاب الطائفي والداعشي".

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