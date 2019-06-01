بالصور..حريق كبير في منطقة جسر ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع اليوم، داخل مخازن مخصصة للادوات الاحتياطية للسيارات في منطقة جسر ديالى ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.