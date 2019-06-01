وصول 9 من جثامين جامعي الكمأ إلى الطب العدلي في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "٩من جثامين حادثة جمع الكمأ في غرب كربلاء وصلت إلى الطب العدلي في كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر محلي في محافظة الأنبار أفاد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على خمس جثث لجامعي الكمأ جنوب الرطبة.

