وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "٩من جثامين حادثة جمع الكمأ في غرب كربلاء وصلت إلى الطب العدلي في كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان مصدر محلي في محافظة الأنبار أفاد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على خمس جثث لجامعي الكمأ جنوب الرطبة.
وكان مصدر محلي في محافظة الأنبار أفاد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على خمس جثث لجامعي الكمأ جنوب الرطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 9 من جثامين جامعي الكمأ إلى الطب العدلي في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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