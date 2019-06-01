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القوات الامنية تحبط مخططا لـ'داعش' خلال ايام العيد

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ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الهاشمي قوله ان "تنظيم داعش كان في الواقع يعد العدة لعمل أكبر من تفجيرات كركوك وبالذات خلال أيام عيد الفطر، لكن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إحباط هذا المخطط".

واضاف ان "طيران التحالف الدولي وبمشاركة الأجهزة الأمنية العراقية قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاقتحامات ضد أهداف لتنظيم داعش مرسومة مسبقا لاستهداف واعتقال بعض عناصر التنظيم في قاطع عمليات نينوى"، مشيرا الى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في نينوى".


يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط مخططات يسعى تنظيم "داعش" الى تنفيذها في المناطق الامنية، حيث تتم اعتقال وقتل منفذيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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