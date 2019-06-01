واضاف ان "طيران التحالف الدولي وبمشاركة الأجهزة الأمنية العراقية قام خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاقتحامات ضد أهداف لتنظيم داعش مرسومة مسبقا لاستهداف واعتقال بعض عناصر التنظيم في قاطع عمليات نينوى"، مشيرا الى أن "هذه الشبكة مسؤولة عن عمليات الحرق التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في نينوى".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط مخططات يسعى تنظيم "داعش" الى تنفيذها في المناطق الامنية، حيث تتم اعتقال وقتل منفذيها.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الامنية تحبط مخططا لـ'داعش' خلال ايام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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