وأشار، إلى أن "هناك خبرات عديدة تم التعاقد معها في أوقات سابقة ولديها من الممارسة والمهنية ما أشير له بالبنان من الجميع، وسبق للمفوضية أن أكدت في مناسبات عديدة على ضرورة التعاقد مع تلك الخبرات التي أثبتت كفاءتها مجدداً في الانتخابات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك شكاوى وصلت الينا موثقة بمعلومات مؤكدة، عن وجود عمليات استبدال لعدد من الموظفين القدامى العاملين في مفوضية انتخابات الديوانية بآخرين جدد لا خبرة لهم، دون وجود أية ضوابط أو أسباب لهذا الإجراء البعيد كل البعد عن المهنية والشفافية وهو ما يخالف توصيات المفوضية"، معتبراً أن "هكذا إجراءات تثير المخاوف والشكوك حول النوايا منها ومدى تأثيرها على استقلالية ونزاهة العمل في المفوضية بالمحافظة".
وأكد البديري، على "أهمية تدخل الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات وأن يتم فتح تحقيق عاجل بتلك الإجراءات وأن يتم إعلان نتائج التحقيق بشكل سريع وواضح دون الخضوع لأية ضغوط تحصل من هنا أو هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن استبدال موظفين في مكتب مفوضية انتخابات الديوانية 'خارج الضوابط' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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