خارطة طريق قمم مكة وصفعة قطر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، خرجت 3 بيانات عن "قمم مكة" تضع خارطة طريق لمواجهة جرائم إيران، وسقوط البشير صفعة قوية لمشاريع قطر في أفريقيا، ومقربون من أردوغان يحذرونه من جحيم عقوبات ترامب حال شراء "إس- 400"، والسراج يهدر أموال الليبيين لاستجداء دعم سياسي لمليشياته، والمالكي يؤكد أن التحالف قام بحماية اليمن من طغيان الحوثي، و3 أسباب وراء غياب أمير قطر عن قمم مكة.

وفي الاقتصاد تكشف "كابيتال إيكونوميكس" عن عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق تركيا المالية، وتصاعد حرب التجارة.. ورسوم ترامب ضد الصين تدخل حيز التنفيذ، وأسهم أوروبا تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على واردات المكسيك، والذهب يصل لأعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تهديدات ترامب التجارية للمكسيك.

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أما في عالم الرياضة فكانت أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. بعد توقف ساعة "الوداد ينسحب والترجي يتوج باللقب"، وفي الفن بريانكا تشوبرا تنهي شائعة غضبها من ميجان بزيارة مولودها.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت الأول من يونيو/حزيران 2019.

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