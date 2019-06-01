الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة أمام السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، كما أنه عقبة في طريق السلام.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم السبت، أن الاتحاد سيواصل العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، للتوصل إلى حل إقامة الدولتين.

وأكد البيان أن استمرار إسرائيل في سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية، يحد من إمكانية التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين تكون القدس عاصمة مستقبلية لهاتين الدولتين، وهي الطريقة الواقعية الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم.

كانت الحكومة الإسرائيلية نشرت، الخميس، مناقصات لبناء 805 وحدات استيطانية في مستوطنتي "بشغات زئيف" و"راموت"، المقامتين على أراض فلسطينية في شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة.