بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

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شهدت الساحة السياسية في بريطانيا اهتزازات عنيفة في الوقت الحالي، بعد سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تأثر الأحزاب السياسية القوية خلال الأيام القليلة الماضية

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.

ويواجه حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسوأ مستوى للشعبية في الوقت الحالي، وهو ما كشفه استطلاع جديد للرأي، والذي رأى أن إجراء انتخابات عامة الآن، يعني أن المحافظين لن يكونوا في صدارة المشهد، كما أنهم فقدوها لصالح عدد من الأحزاب الأقل من حيث القوة والوجود على الساحة السياسية

ويواجه حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسوأ مستوى للشعبية في الوقت الحالي، وهو ما كشفه استطلاع جديد للرأي، والذي رأى أن إجراء انتخابات عامة الآن، يعني أن المحافظين لن يكونوا في صدارة المشهد، كما أنهم فقدوها لصالح عدد من الأحزاب الأقل من حيث القوة والوجود على الساحة السياسية في بريطانيا. بريطانيا تعود للتفوق العسكري بتصنيع أول مقاتلة «F-35» وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" لصحيفة التايمز البريطانية، إلى أنه إذا تم إجراء تصويت الآن، سيعاقب الناخبون المحبطون من الجمود في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأحزاب السياسية الرئيسية.

وأكدت النتائج أن حزب المحافظين سوف يتراجع، حتى وإن كان بشكل عام أحد أكثر الأحزاب نجاحًا في العالم الغربي، حيث من المتوقع أن يصل إلى المركز الثالث في التصويت على مستوى البلاد بنسبة 19%، وهو أدنى مستوى منذ تأسيس الحزب قبل نحو 200 عام، وفقًا لاستطلاع يوجوف لصحيفة التايمز. Advertisements وجاء في الاستطلاع أن حزب العمال المعارض الرئيسي، والذي يتزعمه جيريمي كوربين ويدافع عن نسخة أخف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيحتل المركز الثالث أيضًا بحصوله على 19% من الأصوات، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1918، وفقًا للاستطلاع.

المستفيدون الرئيسيون من التأرجح الذي يمر بالحزبين الرئيسيين سيكونون الأحزاب السياسية التي اتخذت مواقف لا لبس فيها لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن الناخبين يتخلون عن المحافظين والعمال، الذين يحاولون بطرقهم الخاصة تقديم نوع من التسوية لللبريكست، وهو الأمر الذي لم يكن مرضيًا لكل الأطراف. الاتحاد الأوروبي ينقلب على تركيا.. وقبرص تصفع أردوغان وأظهر الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين، الذين شنوا حملة لطلب إجراء استفتاء جديد بشأن البريكست في الوقت الحالي، سيظهرون كأكبر حزب سياسي بنسبة 24 % من الأصوات.

وحسب الاستطلاع، سيكون ثاني أكبر حزب هو البريكست برئاسة نايجل فاراج، والذي يدعم الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي، حيث حصل على 22% من الأصوات.

وتؤكد النتائج حالة الاستقطاب المتزايد التي تشهدها الساحة السياسية البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى المزيد من عدم اليقين بعد أن دخلت البلاد في أكبر أزمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما اختار الناخبون في استفتاء شعبي مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وكان من المفترض أن تكون المملكة المتحدة قد غادرت في 29 مارس الماضي، لكنها لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كما أن رجالها لا يزالون يبحثون كيف ومتى أو حتى ما إذا كانت البلاد ستغادر الكتلة الأوروبية التي انضمت إليها في عام 1973 من عدمه. تيريزا ماي تواجه بروكسل بثقة «البقاء في قيادة الحزب» وتحت ضغط مكثف، اضطرت ماي للاستقالة الأسبوع الماضي بعد ثلاث سنوات من المفاوضات والمحاولات لكنها فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى اشتعال منافسة قوية بين أعضاء حزبها ليحصلوا على منصبها.

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