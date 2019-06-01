قامت إيران برفع شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأميركية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أميركية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأميركية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية.
وأدت العقوبات الأميركية إلى خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات دولية ترفض تزويد طائرات إيران بالوقود والأخيرة تشتكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.