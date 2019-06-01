مُحللان: قمم مكة مرتكز تغير محوري سيقوض الدور الإيراني

أفاد مُحللان سياسيان، بأن قمم مكة مرتكز تغيير حقيقي، سيقوض الدور الإيراني.

وأكد المحلل السياسي أحمد جمعة بأن النظام الإيراني يعيش عزلة إقليمية ودولية غير مسبوقة، مبيناً بأن السعودية ودول الخليج لم تكن قط عامل بلبلة وإرباك للأمن الإقليمي والعالمي، بعكس الجار الإيراني والذي دأب دائما على التهديد والتوعيد، وأوغل في إحداث الضرر بجيرانه، وبشعوب المنطقة.

شراكة وتضامن

وأكد جمعة بأن الشراكة الخليجية العربية الإسلامية الراهنة، ستقف كالسد المنيع أمام المد الإيراني المؤثم، وأمام الجماعات الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة المختلفة، والتي تحاول النيل من مقدرات المنطقة، ومن ثروات شعوبها.

بدوره قال المحلل السياسي أسامة الماجد إن القمم الثلاث بمكة المكرمة ليس للمجاملات أو لإطلاق الكلمات الرنانة، بل هي مرتكز تغيير حقيقي ومحوري للمستقبل، مرتكز سيوفر الضمانات الأمنية المطلوبة للمنطقة، وسيقوض الدور الإيراني في التخريب وتغذية الإرهاب وتمويله، وسيضع الحد النهائي له.