نائب بحريني: مخرجات قمم مكة تُمثل نقطة انطلاق لرؤية ضد الأعمال الإيرانية

شدد نائب بحريني، أن مخرجات قمم مكة تمثل نقطة انطلاق لبلورة رؤية عربية موحدة ضد كافة الأعمال العدائية الإيرانية.

والنائب البحريني إبراهيم خالد النفيعي أن التاريخ المضيء والمُشرف للمملكة العربية السعودية، يخولها بجدارة لأن تقود العالمين العربي والإسلامي، ولأن تكون مرجعاً أساسياً لهما في الشريعة والسياسة وتحديد أولويات.

وأوضح النفيعي في تصريح لـ«البيان» أن التوصيات التي خرجت بها القمتين الأولى والثانية، والاستجابة السريعة لقادة الدول والحكومات لدعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمم الثلاث الكبرى بمكة المكرمة، تأكيد للمكانة الكبرى للسعودية، ولدورها المُقدر في حماية أمن المنطقة.

وأكد أن مخرجات القمم في مكة المكرمة تمثل نقطة إطلاق حقيقية لبلورة رؤية عربية إسلامية موحدة، وصلبة، وعادلة، ضد كافة الممارسات والأعمال العدائية الإيرانية العابرة للحدود، والتي دأب النظام الإيراني على تصديرها لدول المنطقة منذ العام 1979، استناداً للمادة الثالثة والخمسين من دستوره الدموي، والذي يخول للجمهورية الإيرانية التدخل في شؤون الدول الأخرى.