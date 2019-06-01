معارض تركي: نتجه إلى الهاوية والعاطلين ضعف عدد سكان قطر 3 مرات

اعتبر معارض قطري بأن تركيا تتجه نحو الهاوية وأن العاطلين فيها يشكلون ضعف سكان محبوبة "أردوغان" قطر بثلاث مرات.

قال نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» التركي المعارض، ولي أغبابا: إن «العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في تركيا بلغ 8.5 مليون وهذا الرقم أكثر من عدد سكان 97 دولة. وضعف عدد سكان محبوبتهم قطر بثلاث مرات»، حسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

واستطرد أغبابا قائلاً: «للأسف إن القضية التي يجب أن يتم مناقشتها غير البطالة والفساد وجرائم العمل، هي الراتب التقاعدي. حيث صار الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف هو العائل الوحيد للكثير من السكان».

وأضاف أغبابا: «للأسف، تركيا تواجه أخطر أزمة في تاريخها. حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى وضع أسوأ مما كانت عليه الحال في أزمتي 1994 و2001 الاقتصاديتين. لقد بلغ العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في تركيا 8.5 مليون وهذا الرقم أكثر من عدد سكان 97 دولة. وضعف عدد سكان محبوبتهم قطر بثلاث مرات. وفي حال استمرت هذه الأزمة، فإن هذا الرقم سيتضاعف. نحن في حالة سيئة للغاية، حيث تجاوز معدل البطالة لدينا دول مثل ليبيا ومصر».

وقال أغبابا: «من المؤسف أن من يدفع ثمن هذه الأزمة الاقتصادية هم العمال وليس من افتعلها. وبالإضافة إلى البطالة، فإن مسألة الأمن الوظيفي باتت على المحك. نحن نتجه نحو الهاوية. ونلاحظ كل يوم ارتكاب العديد من الجرائم بحق العمال. حيث فقدنا في ال17 سنة الماضية أكثر من 22 ألف موظف في الحوادث المهنية. ولم يتخذوا حتى الآن أي قرار بشأن هذه المسألة. كما قدّمنا إلى البرلمان دراسة تناولت مسألة الحوادث المهنية، لكنهم رفضوا الاقتراح».