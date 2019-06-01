فيديو.. اللقطات الأولى من حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا

صدى البلد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مجموعة من الصور واللقطات لحادث إطلاق النار الذي وقع في مركز فيرجينيا بيتش في الولايات المتحدة الامريكية، بعد ان اقتحم عامل أحد مكاتب الولاية وفتح النار على الأشخاص المتواجدين بالمكان، مسفرًا عن مقتل 12 شخصًا، قبل ان تطلق الشرطة الامريكية النار على العامل.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال اشترى العامل الذي يبلغ من العمر 40 عاما سلاحا آليا في الاسابيع الاخيرة، استعدادًا لعمليته الاجرامية.

ويقال إنه شارك في "معركة بالأسلحة طويلة المدى" مع أول أربعة ضباط في الموقع بعد أن ارتكب مذبحته قبل أن تطلق...