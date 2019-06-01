هدفها توريط مصر.. إسرائيل ضربت سفينة عسكرية أمريكية عام 67 وقتلت وأصابت 205 بحار

صدى البلد

كشفت الصحف العبرية، اليوم السبت عن استهداف اسرائيل لسفينة عسكرية أمريكية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 205 بحار أمريكي ، وذلك بعام 1967 وكان هدف تلك العملية توجيه أصابع الاتهام إلى مصر.

اتهم الأمريكيون إسرائيل بمهاجمة سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية عمدا مع سبق الإصرار.

وتعرضت سفينة "ليبيرتي" الأمريكية، وهي سفينة الاستطلاع الإلكتروني، إلى هجوم في يوم 8 يونيو 1967 أثناء تواجدها في البحر المتوسط على بعد 24 كيلومترا عن شبه جزيرة سيناء.

وتسبب هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قتل 34 شخصا من بحارة السفينة الأمريكية...