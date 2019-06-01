صدى البلد
كشفت الصحف العبرية، اليوم السبت عن استهداف اسرائيل لسفينة عسكرية أمريكية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 205 بحار أمريكي ، وذلك بعام 1967 وكان هدف تلك العملية توجيه أصابع الاتهام إلى مصر.
اتهم الأمريكيون إسرائيل بمهاجمة سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية عمدا مع سبق الإصرار.
وتعرضت سفينة "ليبيرتي" الأمريكية، وهي سفينة الاستطلاع الإلكتروني، إلى هجوم في يوم 8 يونيو 1967 أثناء تواجدها في البحر المتوسط على بعد 24 كيلومترا عن شبه جزيرة سيناء.
وتسبب هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قتل 34 شخصا من بحارة السفينة الأمريكية...
كانت هذه تفاصيل خبر هدفها توريط مصر.. إسرائيل ضربت سفينة عسكرية أمريكية عام 67 وقتلت وأصابت 205 بحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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