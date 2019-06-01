النشرة: عودة نازحين من مدينة صيدا إلى بلدهم سوريا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه في اطار العودة الامنة التي تنظمها المديرية العامة للامن العام في مختلف المناطق اللبناني بين الحين والاخر، احتشد 55 نازحا سوريا في ملعب صيدا البلدي من اجل العودة الى بلدهم حيث جرى التأكد من اوراقهم الثبوتية وتسوية اوضاعهم، قبل ان يتم نقلتهم في حافلة.
وقد اشرف على عملية العودة مسؤول الامن العام في صيدا الرائد علي قطيش، بمشاركة ممثل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، عضو المجلس البلدي كامل كزير، وبمةاكبة من فرق الاسعاف الطبي الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد.
وقدم كزبر للعائدين التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، متمنيا ان يتحفز النازحون للعودة الامنة.
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