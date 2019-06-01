بري: المطلوب التعجيل في جلسة  إقرار الموازنة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أكد أمام زوارة أنه "المطلوب التعجيل في جلسة إقرار ​الموازنة​ خلال النصف الاول من شهر تموز المقبل، خصوصاً اننا دخلنا في فترة إعداد موازنة العام 2020"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية واعتباراً من جلسة الاثنين، يُفترض ان تدخل في مهمة سريعة، وانما غير متسرّعة، للانتهاء من دراسة ضمن هذه الفترة".

ولفت بري الى إمكان عقد جلسات تشريعية للمجلس وكذلك ​جلسات مناقشة​ او اسئلة واجوبة في هذه الفترة ان اقتضى الامر.