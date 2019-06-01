أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بـأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة وتسوء الرؤيا أحيانا على الساحل وتنشط الرياح بين الحين والآخر.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. أما الاثنين فيكون قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً. .
كانت هذه تفاصيل خبر طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.