طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بـأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض ​درجات الحرارة​، كما ترتفع نسبة الرطوبة وتسوء الرؤيا أحيانا على الساحل وتنشط الرياح بين الحين والآخر.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. أما الاثنين فيكون قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً. .