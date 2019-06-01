مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة أوقف عصابة ترويج ذهب مزيف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجة لمعلومات توافرت لمكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام عصابة بعرض كمية أساور من ​الذهب​ المزيّف للبيع. وبعد عمليات رصد وتعقّب استمرّت لأكثر من عشرة أيام، تمكنت قوة من المكتب المذكور من تحديد هويات أفراد العصابة واستدراجهم إلى محلّة ​الدورة​، وتوقيفهم بتاريخ 30/5/2019، وهم كل من: ع. ع. (مواليد عام 1992، سوري) ع. م. (مواليد عام 1984، سوري) ح. ج. (مواليد عام 1998،سوري)"، مشيرة الى أنه "ضُبط بحوزتهم /153/ سواراً من الذهب المزيّف وسواراً واحداً من الذهب الأصلي عيار /18/ قيراط، يستخدمونه للاحتيال بواسطته على المواطنين. والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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