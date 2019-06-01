الرئيس عون: رشيد كرامي عمل حتى استشهاده من أجل وحدة لبنان

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في مثل هذا اليوم من كل سنة نعود بالذكرى الى استشهاد رئيس الحكومة الأسبق ​رشيد كرامي​، رجل الدولة الذي عرف أن يحافظ على مقوماتها في أصعب الظروف، وعمل حتى استشهاده من أجل وحدة لبنان".

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