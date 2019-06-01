أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب بياناً أبدى فيه استغرابه "لما تم تداوله من كلام على لسان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أثناء جولة بقاعية قام فيها، حيث قال في رد على سؤال حول إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية “لو كنت وزيراً للتربية كنت عرفت ربيتكم!”.
وأكّد شهيّب "أنني أذكر الزميل معالي الوزير بأن أساتذة الجامعة اللبنانية مربّّين وليسوا بحاجة لتربية فهم مربّون قوّامون على تربية جيل من الطلاب كما أنهم عماد المستقبل والاستثمار الانساني الأول يجب أن ينصب عليهم"، لافتًا إلى أنه "بالنسبة لمطالب الأساتذة المضربين، فهل علينا أن نذكّر معاليه بأننا تاريخياً كنا في مقدّم الداعمين للجامعة الوطنية وحاملين راية الدفاع عنها وعن حقوق أساتذتها وطلابها، وأننا سنبقى منحازين إلى المطالب المحقة لهم؟"
وأوضح شهيّب أن "في ما يتعلق بأمنيته أن يكون وزيراً للتربية، فأذكره بأن لوزارة الخارجية مهامًا كثيرة تشغله فليترك مهام التربية للقيّمين على وزارة التربية".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب ردا على باسيل: اساتذة اللبنانية "مربيين" وليسوا بحاجة لتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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