مخزومي:علينا استعادة كل الأراضي التي لاتزال محتلة على رأسها مزارع شبعا

رأى رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ أن "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ أمس يعكس موقفاً بخصوص ​القمة العربية​ الإسلامية في المملكة، أما موضوع ​القضية الفلسطينية​ فهو جوهر المشاكل في المنطقة ويجب الوصول الى التسوية الصحية والمناسبة للجميع لأن وضع الحرب اصبح منهك للجميع"، مشددا على "أننا في ​لبنان​ علينا استعادة كل الأراضي التي لاتزال محتلة على رأسها ​مزارع شبعا​".

ولفت مخزومي في حديث تلفزيوني الى أن "​إتفاق الطائف​ كان واضحا جدا حين ورد فيه بند فصل الدين عن الدولة، لكن لم نشهد حتى اليوم أي تغيير على ساحتنا السياسية بسبب الانقسام الطائفي"، معتبرا أن "مشكلتنا منذ عام 2011 أننا أصبحنا من غير مرجعية، وهيمنت الطائفية على كل المستويات، ومشكلتنا أن ​الدستور​ لم يطبق كما يجب".

وأشار الى "أننا في ​المجلس النيابي​ ندرس المشاريع السياسية التي تمنع تدخل ال​سياسة​ في ​القضاء​ وبالتالي الوصول إلى استقلالية القضاء"، مشددا على أن "​بيروت​ هي أم الدنيا والعاصمة الحبيبة، وسنعمل من أجلها ومن أجل مصلحتها على كافة الصعد".

وأعلن أنه بدأ "من تقديم أنابيب لحل مشكلة مجاري ​الرملة البيضاء​ ومن ثم إقرار قانون لحماية ​حرج بيروت​ وسأتابع للمزيد ولن اترك بيروت والناس الذين انتخبوني"، كاشفا أنه سيراسل "البلدية اول الاسبوع القادم للسؤال عن موضوع مخالفات الايدين باي المستمرة".

وأضاف: "عمل الخير الذي شهدناه في رمضان كان جميل جدا وما قدمته دولة ​الإمارات​ والمملكة كان مشكور جدا وأضفى مزيدا من ​المحبة​ على جو رمضان"، مشيرا الى أن "القرية الرمضانية تشارك الناس روحية رمضان وتعطيهم فرصة الاجتماع على الافطار وتبادل أطراف الحديث وتحيي ​ليالي رمضان​ بروحانيته".