الخارجية القطرية تنفي تقارير حول استدعاء السودان سفيره من الدوحة

أصدرت الخارجية القطرية تعليقًا رسميًا على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره لدى الدوحة إلى الخرطوم.
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر أن "الخبر الذي يتداول حاليًا عار عن الصحة"، موضحة أن "السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة".
وأشارت الخاطر إلى "أننا لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".
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