الخارجية القطرية تنفي تقارير حول استدعاء السودان سفيره من الدوحة

أصدرت الخارجية القطرية تعليقًا رسميًا على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء ​السودان​ سفيره لدى الدوحة إلى الخرطوم.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية ​لؤلؤة الخاطر​ أن "الخبر الذي يتداول حاليًا عار عن الصحة"، موضحة أن "​السفير السوداني​ غادر الدوحة بإجازة قصيرة".

وأشارت الخاطر إلى "أننا لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة ل​وزارة الخارجية القطرية​ - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".