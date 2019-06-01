النشرة: بدء التحضيرات لإستقبال بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في صربيا في دمشق

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عنبدء التحضيرات للاستقبال الشعبي لبطريرك ​الكنيسة الأرثوذكسية​ في ​صربيا​ إيريناوس في الكنيسة المريمية في ​باب شرقي​ في دمشق بعد ان وصل فجر اليوم الى سوريا، وستبدأ المراسم بصلاة شكر وتهنئة بوصول البطريرك.

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