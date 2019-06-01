الجوية الإيرانية ترفع شكوى لإكاو عن امتناع المطارات الدولية بتزويدها بالوقود

رفعت مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في ​إيران​ شكوى لمنظمة ​الطيران المدني​ الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب ​العقوبات الأميركية​.

وأوضح رئيس المديرية مرتضى دهقان أنه "تم إبلاغ ​منظمة الطيران المدني الدولي​، في وقت سابق بقضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن "العقوبات الأميركية ضد إيران هي سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود"، معتبرًا "ذلك مخالفة لجميع اللوائح الدولية".

يذكر أن شركات الطيران الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على صادرات ​النفط​ الإيرانية، حيث حذرت ​وزارة الخزانة الأميركية​ جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات للخطوط الجوية الإيرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية تسببت في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.