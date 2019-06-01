الشرطة الأميركية: 12 قتيلاً حصيلة إطلاق النار بفرجينيا

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرون بعدما هاجم مسلّح مجمّعاً حكوميّاً في مدينة ​فيرجينيا​ بيتش في ولاية فيرجينيا بشرق ​الولايات المتحدة​.

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