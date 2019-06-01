ترامب: ميغان ماركل شريرة لكنها ستكون أميرة أميركية رائعة

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قبيل وصوله ​المملكة المتحدة​ عن استغرابه إزاء الانتقادات الموجهة إليه سابقًا من قبل دوقة ساسكس ميغان ماركل، مشيرًا إلى "أنني لم أعرف أنها كانت شريرة، لكنني مقتنع في أن تصبح ماركل، الممثلة السابقة والزوجة الحالية للأمير البريطاني هاري، أميرة أميركية رائعة وستنجح في أداء مهامها الجديدة".

هذا وأيد ترامب ترشح وزير الخارجية البريطاني السابق ​بوريس جونسون​ لمنصب رئيس الحكومة خلفًا ل​تيريزا ماي​ التي أعلنت عن نيتها الاستقالة في السابع من حزيران الجاري، واصفًا جونسون بأنه "شاب جيد جدًا وشخص موهوب للغاية".

وكان ترامب قد تعرض، خلال حملته الانتخابية عام 2016، لاتهامات بالشعبوية ومعاداة النساء من قبل ميغان ماركل، التي تعهدت بالتصويت لصالح منافسته آنذاك ​هيلاري كلينتون​ وقالت إنها ستنتقل من ​الولايات المتحدة​ إلى كندا إذا فاز ترامب في الانتخابات.

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