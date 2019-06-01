نقل المكتب الاعلامي ل​تيار المستقبل​ في بيان عن "اوساط مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، قوله ان رئيس الحكومة اطلع من القاضي ​هاني الحجار​ على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من ​المحكمة العسكرية​، و هو سيطلب عند عودته من المعنيين اجراء مناقشة شفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن ​سياسة​ ورقة التين لم تعُد تنفع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اوساط الحريري عن طلب الحجار نقله من العسكرية:سياسة ورقة التين لم تعد تنفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.