بدء فصل الأعاصير في الأطلسي بعد 3 سنوات من عواصف عنيفة

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ميامي: يبدأ فصل الأعاصير في المحيط الأطلسي السبت، ونبّهت السلطات الأميركية مواطني المناطق الساحلية إلى ضرورة تخزين المواد اللازمة والتزام الحذر، بعد موجة من العواصف العنيفة في السنوات الماضية.

في السنوات الثلاث الماضية اجتاحت أربعة أعاصير قوية فلوريدا أو عبرت سواحل الولاية بعد عقود من هدوء نسبي. لكن مدير المركز الوطني للأعاصير في ميامي كين غراهام قال إنه "يتعيّن الاستعداد في كل سنة".

غراهام، الخبير في الأرصاد، قال إن عدد العواصف القوية، التي ضربت في السنوات الماضية، جعلت الناس أكثر إدراكًا بالحاجة إلى التزوّد بالماء والغذاء والدواء عندما تكون عاصفة آتية.

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في 2016 كان الإعصار هيرمين أول إعصار يضرب فلوريدا منذ عقود. تلاه الإعصار ماثيو، الذي تسبب بأضرار واسعة في هايتي، لكن نجت منه فلوريدا إلى حد كبير.

في السنة التالية عاث الإعصار إيرما خرابًا في منطقة الكاريبي وجزر فلوريدا كيز. وفي 2018، دمّرت العاصفة مايكل من الدرجة الخامسة، الشريط الأرضي الضيق في فلوريدا، المعروف بـ"بانهاندل".

وتعرّضت أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في السنوات الماضية لعواصف قوية مدمّرة. فقد ضرب هارفي هيوستن في 2017، فيما اجتاح الإعصار ماريا بورتوريكو في العام نفسه. وفي العام الماضي ضرب الإعصار فلورنس ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية. والعديد من تلك المناطق لا تزال تسعى إلى تجاوز الأضرار التي خلفتها العواصف العنيفة.

ويستمر فصل الأعاصير الأطلسية من الأول من يونيو حتى 30 نوفمبر. وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أنه اعتبارًا من الجمعة، وعلى مدى أسبوع، يمكن لسكان الولاية شراء مواد ضرورية استعدادًا للإعصار بدون ضريبة، بينها بطاريات ومصابيح ومولدات كهرباء.

