شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: تقارير هيومان رايتس مدفوعة الأجر وهدفها نشر الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، أن هيومان رايتس ووتش منظمة مدعومة من التنظيم الدولى للإخوان، ولها علاقة تواصل قوية بمسئولين فى قطر من أجل إعداد التقارير ضد الدولة المصرية، والتأثير على حجم ما تقدمه الدولة فى المنطقة، فتوقيت هذا التقرير جاء مع تسلم مصر أخطر إرهابى وهو هشام عشماوى، والذى يعد انتصار كبير للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريح له، أن كل الأهداف من هذه التقارير ما هى إلا محاولة التشكيك فى مؤسسات الدولة، ومحاولة إحباط المصريين، ومحاولة تفتيت الثقة بين المصريين والدولة، مؤكدا أن كل هذه المحاولات التى تعد من دول معادية لمصر ستبوء كلها بالفشل، وأن مصر ستستمر فى مواجهة الإرهاب ليس فى مصر كله بل المنطقة العربية .

وتابع الخبير الامنى، أن كل هذه التقارير المعدة من منظمة هيومان رايتس مدفوعة الأجر، ودعمها اصبح معلوم لدى الجميع لأنها تقارير موجهة ومعدة بشكل غير مهنى وموضوعى.

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